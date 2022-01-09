В Кыргызстане опровергли информацию о переходе террористов в Казахстан

БАКУ /Trend/ - Никакие специально подготовленные люди из Кыргызстана не переходили границу Казахстана и не принимали участия в беспорядках.

Об на своей странице в Facebook написал председатель Государственного комитета по национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев, сообщает Trend.

"Наш долг – опровергнуть попытки спровоцировать кыргызскую общественность путем односторонней пропаганды беспорядков в Казахстане, ведь на самом деле никакие специально подготовленные люди из Кыргызстана не переходили в соседнюю страну и не принимали участия в беспорядках.

Не исключено, что кто-то из наших соотечественников может оказаться замешанным в различных ситуациях, но никаких "террористов" быть не может", - написал председатель Госкомитета.