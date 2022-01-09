В Кыргызстане опровергли информацию о переходе террористов в Казахстан
БАКУ /Trend/ - Никакие специально подготовленные люди из Кыргызстана не переходили границу Казахстана и не принимали участия в беспорядках.
Об на своей странице в Facebook написал председатель Государственного комитета по национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев, сообщает Trend.
"Наш долг – опровергнуть попытки спровоцировать кыргызскую общественность путем односторонней пропаганды беспорядков в Казахстане, ведь на самом деле никакие специально подготовленные люди из Кыргызстана не переходили в соседнюю страну и не принимали участия в беспорядках.
Не исключено, что кто-то из наших соотечественников может оказаться замешанным в различных ситуациях, но никаких "террористов" быть не может", - написал председатель Госкомитета.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Генеральный секретарь и командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ обсудили ход развертывания КМС в Казахстане
Будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка в Казахстане - Токаев
Цель Турции - внести вклад в обеспечение долгосрочного мира и стабильности на всем Кавказе - Хулуси Акар
Грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном по коридору TRACECA осуществляются в штатном режиме
Зенитные артиллерийские установки, захваченные в качестве военных трофеев во время 44-дневной войны, использовались в ходе учений ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Объем туркменского газа, который поставляется в Азербайджан через Иран, может быть увеличен - иранский министр
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении
Минобороны Азербайджана подготовило план мероприятий по сохранению культурных ценностей во время вооруженных конфликтов
В Азербайджане утверждены изменения в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности"
На сайте Национальной библиотеки Украины появилась онлайн-выставка "Низами Гянджеви в украинских переводах и исследованиях" (ФОТО)
Минтруда Азербайджана о процедуре присвоения участникам Отечественной войны соответствующего звания и назначения Президентской пенсии