В Кыргызстане за сутки выявлено свыше 850 новых случаев заражения коронавирусом

На 16 января 2022 года всего по республике за сутки зарегистрировано 874 новых случая COVID-19 и внебольничной пневмонии, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Из них в Бишкеке – 670, в Оше - 27, в Чуйской области – 69, в Ошской области - 12, в Таласский области - 22, в Нарынской области - 5, в Иссык-Кульской области – 7, в Джалал-Абадской области – 41, в Баткенской области - 21.

Всего за весь период зарегистрировано 189 тыс. 687 случаев.

Так, показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 3,5.

За сутки от коронавируса выздоровело 108 пациентов.

Всего за весь период выздоровели 180 тыс. 970 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 2 летальных исхода среди невакцинированных граждан.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 830 человек.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся 836 пациентов, на амбулаторном лечении – 3 тыс. 562.