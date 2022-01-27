В ходе конфликта на границе с Кыргызстаном погиб один житель Таджикистана
Пять граждан Таджикистана ранены, один погиб в ходе конфликта на границе с Кыргызстаном и доставлены в местную больницу. Об этом в четверг сообщила таджикская медиагруппа ASIA-Plus, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Житель села Сомониён умер после того, как в его дом "попал снаряд, выпущенный с киргизской стороны". "Число раненных в ходе конфликта <...> с огнестрельными ранениями возросло до пяти человек: двое военнослужащих и трое мирных жителей", - говорится в сообщении. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, они госпитализированы в отделение травматологии Центральной больницы города Исфары.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО)
Состоялось очередное заседание совместной рабочей группы по месторождению "Достлуг" между Азербайджаном и Туркменистаном
Запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы позволит предотвратить пограничные инциденты - МИД России
Большое внимание Президента Ильхама Алиева к правозащитной деятельности коренным образом изменило нашу работу – председатель Коллегии адвокатов (ВИДЕО)
Хорватия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в процессе разминирования освобожденных территорий
Модернизированная система нацбезопасности должна быть готова отвечать на вызовы любой сложности - Токаев
Представители Азербайджана приняли участие в международной научно-практической конференции в Туркменистане
Замминистра о блокировке подозрительных звонков из-за рубежа на мобильные телефоны граждан Азербайджана
Последствия разрушительных действий Армении может увидеть каждый, кто посетит Карабах - Фарид Шафиев
В Азербайджане более 700 населенных пунктов не обеспечены проводным широкополосным интернетом - замминистра
В Азербайджане разные операторы связи без разрешения используют кабельные сети, находящиеся на балансе госкомпаний - замминистра
На освобожденных землях Азербайджана началось строительство и восстановление 9 из 13 автодорог - советник министра
Азербайджан сыграл свою роль в борьбе с антисемитизмом на глобальном уровне и в поддержке мультикультурализма - резидент-координатор ООН
Сельское хозяйство играет ключевую роль в диверсификации экономики Азербайджана - глава представительства ЕС
Азербайджан - уникальная мусульманская страна, в которой проживает большая еврейская община - посол Израиля (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового Учебного и сервисного комплекса в поселке Бина (ФОТО/ВИДЕО)