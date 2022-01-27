В ходе конфликта на границе с Кыргызстаном погиб один житель Таджикистана

Пять граждан Таджикистана ранены, один погиб в ходе конфликта на границе с Кыргызстаном и доставлены в местную больницу. Об этом в четверг сообщила таджикская медиагруппа ASIA-Plus, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Житель села Сомониён умер после того, как в его дом "попал снаряд, выпущенный с киргизской стороны". "Число раненных в ходе конфликта <...> с огнестрельными ранениями возросло до пяти человек: двое военнослужащих и трое мирных жителей", - говорится в сообщении. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, они госпитализированы в отделение травматологии Центральной больницы города Исфары.