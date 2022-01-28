В результате конфликта на границе пострадали еще три гражданина Кыргызстана
В Баткенскую областную объединенную больницу по линии скорой помощи доставлены еще трое пострадавших, сообщает пресс-служба Минздрава Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Диагноз у двоих - «осколочные ранения различных частей тела», у одного - «огнестрельное ранение». Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
Всего таким образом на данный момент пострадали 7 человек.
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