В результате конфликта на границе пострадали еще три гражданина Кыргызстана

В Баткенскую областную объединенную больницу по линии скорой помощи доставлены еще трое пострадавших, сообщает пресс-служба Минздрава Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Диагноз у двоих - «осколочные ранения различных частей тела», у одного - «огнестрельное ранение». Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Всего таким образом на данный момент пострадали 7 человек.