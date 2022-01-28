Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы стабильная
По состоянию на 08:00 28 января 2022 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местностях Самаркандык, Торт-Кочо, Кок-Таш, Дахма, Кочо-Бою и Головной характеризуется как стабильная, сообщили в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.
«Ночь прошла спокойно, без происшествий. Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики контролирует и отслеживает обстановку», - говорится в сообщении.
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