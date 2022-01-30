Налоговая и таможенная службы Кыргызстана перевыполнили план сборов за январь 2022 года

Государственная налоговая и государственная таможенная службы при Министерстве финансов Кыргызстана перевыполнили установленный план сборов налоговых, таможенных и иных платежей за январь 2022 года, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Так, по состоянию на 30 января Государственная налоговая служба в республиканский бюджет собрала 8 млрд 574 млн сомов налогов. Установленный план выполнен на 106,4 %, или перевыполнен на 514,6 млн сомов.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года налогов собрано больше на 3 млрд 436,1 млн сомов (темп роста 166,9%).

Государственной таможенной службой при установленном плане 3 млрд 359,8 млн сом в январе 2022 года собрано (без учёта одного дня) 4 млрд 368,3 млн сом.

Таким образом, установленный план перевыполнен на 130% или на 1 млрд 8,5 млн сом.

В сравнении с прошлым годом рост составил 2 млрд 388,4 млн сом.