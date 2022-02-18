Глава Минтранса КР и посол Монголии обсудили актуальные вопросы сотрудничества

В Бишкеке состоялась встреча министра транспорта и коммуникаций КР Э.Осоева с чрезвычайным и полномочным послом Монголии в КР Ганхуяг Содном. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает пресс-служба Минтранса КР.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области автомобильного и воздушного транспорта. В частности, стороны пришли к взаимопониманию о необходимости наращивания двустороннего сотрудничества, которое должно активно продвигаться, развиваться и укрепляться на взаимовыгодных условиях. Осоев, как председатель кыргызской части кыргызско-монгольской межправительственной Комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, заверил посла, что приложит для этого все усилия.

В ходе состоявшейся встречи было также сказано, что для активизация торгово-экономического сотрудничества и увеличения двустороннего товарооборота очень важно развитие транспортных взаимосвязей, в том числе открытие прямого авиасообщения между Кыргызстаном и Монголией. Этому будет способствовать открытие с 6 марта 2022 года монгольской авиакомпанией «Хунну Эйр» регулярного рейса по маршруту Улан-Батор-Бишкек-Улан-Батор, с частотой один раз в неделю.

По итогам прошедших переговоров была также достигнута договоренность о проведении в ближайшее время в городе Улан-Батор (Монголия) очередного 4-го заседания кыргызско- монгольской межправительственной Комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.