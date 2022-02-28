Курс доллара в Кыргызстане снова растет

Курс доллара в Кыргызстане с утра 28 февраля снова начал расти – 95 сомов за доллар, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Официальный курс Нацбанка - 89.1007 сомов.

Напомним, доллар начал расти на фоне событий в Украине, где Россия проводит спецоперацию с начала 24 февраля. Нацбанк Кыргызстана тогда провел интервенцию на 13 млн 50 тыс. долларов, и курс доллара ненадолго начал стабилизироваться.