Курс доллара в Кыргызстане снова растет
Курс доллара в Кыргызстане с утра 28 февраля снова начал расти – 95 сомов за доллар, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Официальный курс Нацбанка - 89.1007 сомов.
Напомним, доллар начал расти на фоне событий в Украине, где Россия проводит спецоперацию с начала 24 февраля. Нацбанк Кыргызстана тогда провел интервенцию на 13 млн 50 тыс. долларов, и курс доллара ненадолго начал стабилизироваться.
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