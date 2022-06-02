Российская авиакомпания запускает рейс на курорт Иссык-Куль

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о запуске рейса по новому маршруту Москва — Иссык-Куль, передает Trend в четверг со ссылкой на официальный сайт авиакомпании.

По сообщению авиаперевозчика, рейсы по маршруту Москва – Иссык-Куль – Москва начнут выполняться с 16 июня 2022 года, два раза в неделю. Время вылета из Москвы запланировано на 09:40, а из Иссык-Куля - на 18:25 по местному времени.

"Граждане России могут посещать Кыргызстан без визы, ПЦР-тестирования и сертификатов о вакцинации от COVID-19. Актуальные данные о действующих правилах въезда для пассажиров международных рейсов размещены на сайте авиакомпании", — говорится в сообщении.

Забронировать и купить билеты можно на официальном сайте "Аэрофлота" или в мобильном приложении. Для более подробной информации необходимо обращаться в контакт-центр российской авиакомпании.