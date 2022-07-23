В Ташкенте обсудили открытие новых маршрутов между Кыргызстаном и Узбекистаном

Посол Кыргызыстана в Узбекистане Муса Джаманбаевы и министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов в пятницу обсудили вопросы развития транспортных коммуникаций между двумя странами, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Стороны обсудили вопросы, связанные с развитием транспортных коммуникаций между странами.

Особое внимание было обращено на организацию железнодорожного и автобусного сообщения по новым маршрутам, соединяющим населенные пункты двух республик, уточнили в пресс-службе.