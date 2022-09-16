На кыргызско-таджикской госгранице еще один инцидент с применением тяжелого оружия

В 06:00 на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ПС ГКНБ) Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По их данным, таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ Кыргызстана и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия.

Далее, в 06:30 таджикская сторона начала минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы «Кок-Таш» Баткенского пограничного отряда.

Позже в 7:15 таджикские военнослужащие начали обстрел пограничной заставы «Самаркандек», расположенной в местности Паскы-Арык Баткенского района Баткенской области.

По состоянию на 7:00 16 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная.

Подразделения ПС ГКНБ Кыргызстана, дислоцированные на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.

ПС ГКНБ Кыргызстана принимает все усилия для стабилизации обстановки и недопущения эскалации конфликта.