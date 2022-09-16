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Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по ситуации на границе

Кыргызстан Материалы 16 сентября 2022 08:39 (UTC +04:00)
Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по ситуации на границе

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16 сентября состоялись переговоры глав министерств иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана Жээнбека Кулубаева и Сирожиддина Мухриддина по разрешению обстановки на кыргызско-таджикском участке государственной границы, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По данным МИД Кыргызстана, Кулубаевым вновь отмечена необходимость решать возникающие на границе проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами.

Отмечается, что министр находится на постоянной связи с коллегой из Таджикистана относительно вопросов урегулированию непростой ситуации в районе границ.

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