Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по ситуации на границе

16 сентября состоялись переговоры глав министерств иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана Жээнбека Кулубаева и Сирожиддина Мухриддина по разрешению обстановки на кыргызско-таджикском участке государственной границы, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По данным МИД Кыргызстана, Кулубаевым вновь отмечена необходимость решать возникающие на границе проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами.

Отмечается, что министр находится на постоянной связи с коллегой из Таджикистана относительно вопросов урегулированию непростой ситуации в районе границ.