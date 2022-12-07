В Кыргызстане назвали число проектов в сфере гидроэнергетики

БАКУ /Trend/ - На сегодня в Кыргызстане реализуют восемь проектов по строительству и реконструкции гидроэлектростанций (ГЭС), передает Trend со ссылкой на пресс-службу Национального энергохолдинга Кыргызстана.

В компании отметили, что благодаря политике главы государства в стране созданы условия для строительства малых ГЭС. Так, например, на данный момент идут активные работы по строительство малой ГЭС на реке Кок-Арт Джалал-Абадской области.

Как сообщается, в Таласе идет строительство Баласаруской ГЭС мощностью 25 МВт, а в Нарыне - Куланакской ГЭС мощностью 100 МВт.

"Также объявлен тендер на строительство Камбаратинской ГЭС-2, мощность которой составит 150 МВт. Идет подготовка к строительству Камбаратинской ГЭС-1, дорог, мостов, линий электропередачи", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Кыргызстане реконструируют Атбашинскую и Уч-Коргонскую ГЭС, а также один агрегат Токтогульской ГЭС.