В Кыргызстане назвали основные маршруты воздушных грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - В январе - октябре 2022 года основными направлениям регулярных грузовых рейсов из Кыргызстана стали Стамбул, Гуанчжоу и Шанхай.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства гражданской авиации при Кабинете министров Кыргызстана.

По данным агентства, в январе - октябре 2022 года из Кыргызстана воздушным транспортом было перевезено 30,576 тонн грузов.

Также в указанный период из Кыргызстана осуществлялись авиагрузоперевозки в Гонконг, столицу Туркменистана - Ашхабад и Объединенные Арабские Эмираты.

Между тем за весь 2021 год объем грузоперевозок воздушным транспортом из Кыргызстана составил 23,608 тонн, в то время как в 2020 - всего 15,253 тонн.

Отметим, что к настоящему времени Кыргызстан заключил соглашения о воздушном сообщении с 30 государствами включая соседние Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Китай.