Назван показатель товарооборота Турции со странами Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Товарооборот Турции со странами Центральной Азии в январе - ноябре 2022 года достиг 11,3 миллиарда долларов, сообщает Trend со ссылкой на Институт статистики Турции.
Согласно статистическим данным, Казахстан в указанный период стал основным торговым партнером Турции среди стран Центральной Азии.
Внешнеторговый оборот Турции со странами Центральной Азии с января по ноябрь 2022 года (в долларах США):
|Страна
|Товарооборот
|Экспорт
|Импорт
|1. Казахстан
|4,7 млрд
|1,4 млрд
|3,2 млрд
|2. Узбекистан
|3,3 млрд
|1,7 млрд
|1,5 млрд
|3. Туркменистан
|1,9 млрд
|1 млрд
|865,1 млн
|4. Кыргызстан
|953,1 млн
|843 млн
|110,1 млн
|5. Таджикистан
|497,9 млн
|349,1 млн
|148,8 млн
Отметим, что в целом Турция в указанный период экспортировала товаров на 231,2 миллиарда долларов, в то время как сумма турецкого импорта достигла 331 миллиарда долларов.