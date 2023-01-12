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Назван показатель товарооборота Турции со странами Центральной Азии

Кыргызстан Материалы 12 января 2023 07:34 (UTC +04:00)
Назван показатель товарооборота Турции со странами Центральной Азии

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Товарооборот Турции со странами Центральной Азии в январе - ноябре 2022 года достиг 11,3 миллиарда долларов, сообщает Trend со ссылкой на Институт статистики Турции.

Согласно статистическим данным, Казахстан в указанный период стал основным торговым партнером Турции среди стран Центральной Азии.

Внешнеторговый оборот Турции со странами Центральной Азии с января по ноябрь 2022 года (в долларах США):

Страна Товарооборот Экспорт Импорт
1. Казахстан 4,7 млрд 1,4 млрд 3,2 млрд
2. Узбекистан 3,3 млрд 1,7 млрд 1,5 млрд
3. Туркменистан 1,9 млрд 1 млрд 865,1 млн
4. Кыргызстан 953,1 млн 843 млн 110,1 млн
5. Таджикистан 497,9 млн 349,1 млн 148,8 млн

Отметим, что в целом Турция в указанный период экспортировала товаров на 231,2 миллиарда долларов, в то время как сумма турецкого импорта достигла 331 миллиарда долларов.

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