Назван показатель товарооборота Турции со странами Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Товарооборот Турции со странами Центральной Азии в январе - ноябре 2022 года достиг 11,3 миллиарда долларов, сообщает Trend со ссылкой на Институт статистики Турции.

Согласно статистическим данным, Казахстан в указанный период стал основным торговым партнером Турции среди стран Центральной Азии.

Внешнеторговый оборот Турции со странами Центральной Азии с января по ноябрь 2022 года (в долларах США):

Страна Товарооборот Экспорт Импорт 1. Казахстан 4,7 млрд 1,4 млрд 3,2 млрд 2. Узбекистан 3,3 млрд 1,7 млрд 1,5 млрд 3. Туркменистан 1,9 млрд 1 млрд 865,1 млн 4. Кыргызстан 953,1 млн 843 млн 110,1 млн 5. Таджикистан 497,9 млн 349,1 млн 148,8 млн

Отметим, что в целом Турция в указанный период экспортировала товаров на 231,2 миллиарда долларов, в то время как сумма турецкого импорта достигла 331 миллиарда долларов.