ЕБРР назвал сроки поставки "зеленых" автобусов в Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что первые новые автобусы, работающие на сжатом природном газе, будут доставлены в столицу Кыргызстана Бишкек к концу 2023 года.

Об этом Trend сказала управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Жужанна Харгитаи.

По ее словам, ЕБРР запустил План действий "Зеленые города" в столице Кыргызстана для решения экологических проблем в городе.

"Банк также представил пакет в размере 50 миллионов долларов в рамках III Механизма финансирования "зеленой" экономики Кыргызстана. Помощь направлена на внедрение инклюзивных финансовых инструментов для поддержки устойчивости к изменению климата и адаптации к нему, сокращения загрязнения и содействия устойчивому использованию воды", - добавила Харгитаи.

Как отметила управляющий директор ЕБРР, банк продолжил поддержку важнейшей инфраструктуры в стране, предоставив кредит в размере 14,1 миллиона долларов на модернизацию ирригационной системы в Ошской области.

Кроме того, пакет финансирования в размере 11 миллионов евро, предоставленный ЕБРР "Кыргызским железным дорогам", позволит национальному железнодорожному оператору восстановить критически важную железнодорожную инфраструктуру.

Отметим, что кредитный портфель текущих проектов ЕБРР в Кыргызстане по состоянию на 31 декабря 2022 года оценивался в 169 миллионов евро. Портфель рассчитан на реализацию 74 проектов. В общей сложности банк инвестировал более 881 миллиона евро в 219 проектов в Кыргызстане.