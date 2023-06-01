Кыргызстан вчетверо увеличил импорт легковых автомобилей

БАКУ /Trend/ - В период с января по март 2023 года в Кыргызстане фиксировался рост импорта легковых автомобилей, сообщает Trend.

Согласно статистическим данным Кыргызстана, страна импортировала 30 871 легковой автомобиль в первом квартале 2023 года, что в четыре раза превышает показатель 2022 года, когда было импортировано 6 999 легковых автомобилей.

Также отмечается значительное повышение стоимости импорта. Она составила 323 миллиона долларов, увеличившись в 6,5 раза по сравнению с прошлогодним показателем (49 миллионов долларов).

Наибольшая доля импорта пришлась на США – 8 286 автомобилей и Южную Корею – 7 930 автомобилей.

Основными источниками импорта легковых автомобилей в Кыргызстан были следующие страны:

Страна-экспортер Количество автомобилей Стоимость в долларах США США 8 286 автомобилей 36.155 миллиона долларов Южная Корея 7 930 автомобилей 64.271 миллиона долларов Россия 2 807 автомобилей 29.775 миллиона долларов Япония 3 615 автомобилей 33.5 миллиона долларов Китай 2 412 автомобиля 57 миллиона долларов Литва 949 автомобилей 14.9 миллиона долларов Германия 918 автомобилей 42.3 миллиона долларов Казахстан 344 автомобиля 16.1 миллиона долларов Канада 239 автомобилей 2.6 миллиона долларов Великобритания 144 автомобиля 11.5 миллиона долларов

Напомним, что в январе-марте текущего года товарооборот Кыргызстана составил 2,7 миллиарда долларов, что на 25,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (2,1 миллиарда долларов).

В отчетный период экспорт превысил 434,7 миллиона долларов, что является 15-процентным ростом по сравнению с первым кварталом 2022 года (376 миллионов долларов).

Импорт Кыргызстана составил 2,2 миллиарда долларов, что на 27 процентов превышает показатель первого квартала 2022 года (1,7 миллиарда долларов).