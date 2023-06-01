Кыргызстан вчетверо увеличил импорт легковых автомобилей

БАКУ /Trend/ - В период с января по март 2023 года в Кыргызстане фиксировался рост импорта легковых автомобилей, сообщает Trend.
Согласно статистическим данным Кыргызстана, страна импортировала 30 871 легковой автомобиль в первом квартале 2023 года, что в четыре раза превышает показатель 2022 года, когда было импортировано 6 999 легковых автомобилей.
Также отмечается значительное повышение стоимости импорта. Она составила 323 миллиона долларов, увеличившись в 6,5 раза по сравнению с прошлогодним показателем (49 миллионов долларов).
Наибольшая доля импорта пришлась на США – 8 286 автомобилей и Южную Корею – 7 930 автомобилей.
Основными источниками импорта легковых автомобилей в Кыргызстан были следующие страны:
|
Страна-экспортер
|
Количество автомобилей
|
Стоимость в долларах США
|
США
|
8 286 автомобилей
|
36.155 миллиона долларов
|
Южная Корея
|
7 930 автомобилей
|
64.271 миллиона долларов
|
Россия
|
2 807 автомобилей
|
29.775 миллиона долларов
|
Япония
|
3 615 автомобилей
|
33.5 миллиона долларов
|
Китай
|
2 412 автомобиля
|
57 миллиона долларов
|
Литва
|
949 автомобилей
|
14.9 миллиона долларов
|
Германия
|
918 автомобилей
|
42.3 миллиона долларов
|
Казахстан
|
344 автомобиля
|
16.1 миллиона долларов
|
Канада
|
239 автомобилей
|
2.6 миллиона долларов
|
Великобритания
|
144 автомобиля
|
11.5 миллиона долларов
Напомним, что в январе-марте текущего года товарооборот Кыргызстана составил 2,7 миллиарда долларов, что на 25,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (2,1 миллиарда долларов).
В отчетный период экспорт превысил 434,7 миллиона долларов, что является 15-процентным ростом по сравнению с первым кварталом 2022 года (376 миллионов долларов).
Импорт Кыргызстана составил 2,2 миллиарда долларов, что на 27 процентов превышает показатель первого квартала 2022 года (1,7 миллиарда долларов).