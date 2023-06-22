Вырос кыргызский импорт легковых автомобилей

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2023 года отмечался значительный рост импорта Кыргызстаном легковых автомобилей, сообщает Trend.
По данным Государственного комитета статистики Кыргызстана, количество импортированных легковых автомобилей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 4,3 раза, достигнув в общей сложности 41 027. В прошлом году за указанный период в страну было импортировано 9 499 легковых автомобилей.
Отметим, что стоимость импорта составила 483,499 миллиона долларов, что в 6,4 раза больше показателя соответствующих месяцев 2022 года (74,6 миллиона долларов)
Наибольшая часть импорта приходится на Южную Корею, откуда было импортировано 12 315 автомобилей.
Кыргызстан в основном импортировал легковые автомобили из следующих стран:
|
Страна-экспортер
|
Количество автомобилей
|
Сумма
|
Южная Корея
|
12 315 автомобилей
|
100.9 миллиона долларов
|
США
|
9 200 автомобилей
|
51.7 миллиона долларов
|
Япония
|
4 477 автомобилей
|
53.6 миллиона долларов
|
Россия
|
4 056 автомобилей
|
41.9 миллиона долларов
|
Китай
|
3 516 автомобилей
|
83.2 миллиона долларов
|
Грузия
|
2 741 автомобиль
|
5.1 миллиона долларов
|
Германия
|
1 375 автомобилей
|
62.4 миллиона долларов
|
Литва
|
1 307 автомобилей
|
20.7 миллиона долларов
|
Казахстан
|
416 автомобилей
|
19.1 миллиона долларов
|
Канада
|
332 автомобиля
|
3.7 миллиона долларов
|
Великобритания
|
269 автомобилей
|
19.2 миллиона долларов
Отметим, что товарооборот Кыргызстана с января по апрель 2023 года составил 3,9 миллиарда долларов, что на 25,5 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За первые четыре месяца 2023 года экспорт увеличился на 18,9 процента, в то время как импорт вырос на 26,8 процента.