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Вырос кыргызский импорт легковых автомобилей

Кыргызстан Материалы 22 июня 2023 07:33 (UTC +04:00)
Вырос кыргызский импорт легковых автомобилей

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2023 года отмечался значительный рост импорта Кыргызстаном легковых автомобилей, сообщает Trend.

По данным Государственного комитета статистики Кыргызстана, количество импортированных легковых автомобилей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 4,3 раза, достигнув в общей сложности 41 027. В прошлом году за указанный период в страну было импортировано 9 499 легковых автомобилей.

Отметим, что стоимость импорта составила 483,499 миллиона долларов, что в 6,4 раза больше показателя соответствующих месяцев 2022 года (74,6 миллиона долларов)

Наибольшая часть импорта приходится на Южную Корею, откуда было импортировано 12 315 автомобилей.

Кыргызстан в основном импортировал легковые автомобили из следующих стран:

Страна-экспортер

Количество автомобилей

Сумма

Южная Корея

12 315 автомобилей

100.9 миллиона долларов

США

9 200 автомобилей

51.7 миллиона долларов

Япония

4 477 автомобилей

53.6 миллиона долларов

Россия

4 056 автомобилей

41.9 миллиона долларов

Китай

3 516 автомобилей

83.2 миллиона долларов

Грузия

2 741 автомобиль

5.1 миллиона долларов

Германия

1 375 автомобилей

62.4 миллиона долларов

Литва

1 307 автомобилей

20.7 миллиона долларов

Казахстан

416 автомобилей

19.1 миллиона долларов

Канада

332 автомобиля

3.7 миллиона долларов

Великобритания

269 автомобилей

19.2 миллиона долларов

Отметим, что товарооборот Кыргызстана с января по апрель 2023 года составил 3,9 миллиарда долларов, что на 25,5 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За первые четыре месяца 2023 года экспорт увеличился на 18,9 процента, в то время как импорт вырос на 26,8 процента.

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