Вырос кыргызский импорт легковых автомобилей

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2023 года отмечался значительный рост импорта Кыргызстаном легковых автомобилей, сообщает Trend.

По данным Государственного комитета статистики Кыргызстана, количество импортированных легковых автомобилей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 4,3 раза, достигнув в общей сложности 41 027. В прошлом году за указанный период в страну было импортировано 9 499 легковых автомобилей.

Отметим, что стоимость импорта составила 483,499 миллиона долларов, что в 6,4 раза больше показателя соответствующих месяцев 2022 года (74,6 миллиона долларов)

Наибольшая часть импорта приходится на Южную Корею, откуда было импортировано 12 315 автомобилей.

Кыргызстан в основном импортировал легковые автомобили из следующих стран:

Страна-экспортер Количество автомобилей Сумма Южная Корея 12 315 автомобилей 100.9 миллиона долларов США 9 200 автомобилей 51.7 миллиона долларов Япония 4 477 автомобилей 53.6 миллиона долларов Россия 4 056 автомобилей 41.9 миллиона долларов Китай 3 516 автомобилей 83.2 миллиона долларов Грузия 2 741 автомобиль 5.1 миллиона долларов Германия 1 375 автомобилей 62.4 миллиона долларов Литва 1 307 автомобилей 20.7 миллиона долларов Казахстан 416 автомобилей 19.1 миллиона долларов Канада 332 автомобиля 3.7 миллиона долларов Великобритания 269 автомобилей 19.2 миллиона долларов

Отметим, что товарооборот Кыргызстана с января по апрель 2023 года составил 3,9 миллиарда долларов, что на 25,5 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За первые четыре месяца 2023 года экспорт увеличился на 18,9 процента, в то время как импорт вырос на 26,8 процента.