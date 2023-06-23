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Кыргызстан и Германия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере образования

Кыргызстан Материалы 23 июня 2023 08:31 (UTC +04:00)
Кыргызстан и Германия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере образования

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БАКУ /Trend/ - В преддверии официального визита Президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера в Бишкек был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством образования и науки Кыргызстана и немецкими компаниями "Janser Education Academy" и "Janser Consult GmbH".

Как передает Trend, заместитель министра образования и науки Кыргызстана Бекжан Супаналиев принял участие в этом мероприятии.

Данный документ предусматривает содействие реализации совместных проектов в области профессионального образования, организацию ярмарок вакансий, проведение научно-практических конференций, форумов, семинаров и обмен опытом.

Также встреча Бекжана Супаналиева с представителем немецкой компании "Arinstein" (Аринштайн) позволила обсудить сотрудничество в развитии профессионального образования, состояние данной области и возможности создания совместных проектов по приоритетным профессиям.

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