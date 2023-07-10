В Кыргызстане пройдет Кубок мира по самбо

БАКУ /Trend/ - В кыргызстанском городе Чолпон-Ата 22-23 августа пройдет Кубок мира по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин, сообщили в Международной федерации самбо (ФИАС), передает Trend.

В соревнованиях смогут принять участие спортсмены, не моложе 2005 года рождения, представляющие национальные федерации самбо, являющиеся членами ФИАС.

Для участия в соревнованиях национальные федерации самбо должны подать заявки не позднее 1 августа 2023 года в соответствии с регламентом. Регистрация команд на соревнования осуществляется через онлайн-систему ФИАС.