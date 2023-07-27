Чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызстана нет - Жапаров

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызстана, передает Trend.

Жапаров отметил, что никакой чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызстана нет. По его словам, указ наделяет министра энергетики страны полномочиями оперативно принимать решения при разных обстоятельствах.

"Он будет координировать вопросы, связанные с генерацией энергии, и будет вправе давать поручения местным органам власти и заместителям глав областных отделов министерства. Так он сможет держать под контролем ситуацию в энергосекторе страны и при необходимости принимать важные решения в оперативном порядке", - сказал Жапаров.