Замглавы МИД Кыргызстана обсудил перспективы сотрудничества с представителем ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев принял нового руководителя странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Ливиу Ведраско.

Как передает Trend, об этом сообщила в пятницу пресс-служба МИД Кыргызстана.

Согласно информации, встреча началась с церемонии вручения полномочий, аккредитующих Ливиу Ведраско в качестве главы странового офиса ВОЗ в Кыргызстане.

Далее стороны обсудили перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и ВОЗ, в том числе связанные с реформированием и улучшением сектора здравоохранения в стране, а также осуществляемой организацией проектной деятельностью.

Новый глава странового офиса ВОЗ информировал о приоритетах и планах странового офиса ВОЗ на будущее, в частности о разработке семилетнего соглашения о сотрудничестве между КР и ЕРБ ВОЗ, которое будет гармонировать с национальной программой по охране населения и развитию системы здравоохранения до 2030 года, способствовать привлечению финансовых инвестиций в инфраструктуру здравоохранения, а также позволит малыми средствами выполнить большую работу по улучшению сектора здравоохранения и укреплению первичной медико-санитарной помощи. Ливиу Ведраско в качестве примера привел Таиланд, система здравоохранения которого находится среди стран-лидеров по объему эффективности и медицинского туризма.

В завершении встречи Исаев заверил оказывать всестороннее содействие Ведраско в его работе и реализации значимых проектов в стране.