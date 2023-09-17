Рост ВВП Кыргызстана составит около 4 процентов по итогам года

БАКУ /Trend/ - Реальный сектор экономики Кыргызстана в 2023 году будет демонстрировать рост, передает Trend со ссылкой на отчет Национального банка Кыргызстана.

Отмечается, что по итогам 2023 года реальный прирост ВВП составит около 4%, без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор — около 5%. Производство на Кумторе ожидается ниже прогнозов, заложенных в предыдущем квартале.

«В секторальном разрезе экономический рост в текущем прогнозе поддержан секторами сельского хозяйства (за счет животноводства), сектором услуг и строительства», — отмечают в нацбанке.

Как ожидается, в 2024 году темпы прироста реального ВВП установятся на уровне 3,5%.