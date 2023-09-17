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Рост ВВП Кыргызстана составит около 4 процентов по итогам года

Кыргызстан Материалы 17 сентября 2023 23:33 (UTC +04:00)
Рост ВВП Кыргызстана составит около 4 процентов по итогам года

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - Реальный сектор экономики Кыргызстана в 2023 году будет демонстрировать рост, передает Trend со ссылкой на отчет Национального банка Кыргызстана.

Отмечается, что по итогам 2023 года реальный прирост ВВП составит около 4%, без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор — около 5%. Производство на Кумторе ожидается ниже прогнозов, заложенных в предыдущем квартале.

«В секторальном разрезе экономический рост в текущем прогнозе поддержан секторами сельского хозяйства (за счет животноводства), сектором услуг и строительства», — отмечают в нацбанке.

Как ожидается, в 2024 году темпы прироста реального ВВП установятся на уровне 3,5%.

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