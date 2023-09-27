Кыргызстан и АБР договорились о разработке новых совместных проектов

БАКУ /Trend/ - На площадке Министерства экономики и коммерции Кыргызстана прошла рабочая встреча заместителя министра Каната Абдрахманова с делегацией Азиатского банка развития (АБР), передает Trend.

Согласно информации, обсуждались мероприятия, связанные с реализацией Программы по продвижению диверсификации экономики.

На встрече рассмотрены вопросы, касающиеся конкурентоспособности в сфере торговли, развития потенциала экспорта и поддержки малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике.

Также обсуждены меры по усовершенствованию Центров обслуживания бизнеса в городах Бишкек и Ош, а также расширение активности Центра по развитию халал-индустрии.

По результатам встречи достигнуты соглашения о продолжении работы по Программе диверсификации экономики и дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества, включая разработку и реализацию новых совместных проектов.