В Кыргызстане рассказали о ходе реализации проекта строительства ж/д «Китай - Кыргызстан - Узбекистан»

БАКУ /Trend/ - В национальной компании "Кыргыз темир жолу" ("Кыргызские железные дороги") сообщили о ходе реализации проекта по строительству железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", передает Trend.

Согласно информации, в компании опровергли утверждения, данные в статье «Проект строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан отложен» со ссылкой Silk Road Briefing. В компании подчеркнули, проект всегда находится в центре внимания и остается приоритетной задачей.

Отмечается, что переговоры о строительстве железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" находятся в активной фазе и регулярно проводятся. Сообщается, 21 сентября 2023 года состоялось очередное заседание трехсторонней экспертной группы, в ходе которого обсуждались различные модели финансирования и управления проектом с потенциалом для последующей реализации. По результатам этого заседания было достигнуто соглашение о продолжении консультаций по определению наиболее оптимальной модели финансирования, с проведением следующего заседания в очном формате в скором времени.

Кроме того, в те же дни в Пекине прошла первая встреча министров транспорта в формате Китай+Центральная Азия. Министры также обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".

Планируется продолжить трехсторонние контакты и обсуждения в рамках 3-го Международного форума "Один пояс – один путь", который состоится 17-18 октября 2023 года в Пекине.