В столице Кыргызстана автобусы будут фиксировать нарушения ПДД на дорогах

БАКУ /Trend/ - Автобусы в Бишкеке будут регистрировать нарушения правил дорожного движения и передавать материалы в Патрульную милицию, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Кыргызстана, передает Trend.

По информации муниципалитета, на выделенных полосах для общественного транспорта установлены соответствующие дорожные знаки, запрещающие въезд для автотранспорта, за исключением общественного транспорта.

На этих участках выделенной полосы работают сотрудники Управления патрульной службы милиции (УПСМ), которые выявляют нарушителей и применяют административные меры.

Также внутри новых автобусов, которые курсируют в городе Бишкек, установлены 4 камеры для фото и видеофиксации.

В рамках пилотного проекта записи с камер видеонаблюдения проверяются ежедневно с целью выявления нарушений ПДД. Зафиксированные нарушения (фотографии и видеоматериалы) передаются в УПСМ города Бишкек для применения необходимых административных мер.

Все нарушения автолюбителей (например, неправильная парковка, остановка на местах для общественного транспорта, пересечение встречного движения и нарушение дорожной разметки) регистрируются камерами в автобусах и передаются в УПСМ для составления протоколов и наложения административных штрафов.