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В Кыргызстане проходят миротворческие учения

Кыргызстан Материалы 10 октября 2023 01:44 (UTC +04:00)
В Кыргызстане проходят миротворческие учения

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане на полигоне «Эдельвейс» состоялась торжественная церемония открытия активной фазы совместных учений с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2023», передает Trend.

Основными целями учений являются совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления и личного состава Миротворческих подразделений ОДКБ, повышение слаженности воинских частей и подразделений при выполнении задач в ходе проведения операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

В учениях принимают участие национальные контингенты миротворческих сил Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

Всего на учения привлечено около 1500 военнослужащих, более 200 единиц специальной, бронетанковой и автомобильной техники, военно-транспортная, истребительная и армейская авиация, беспилотная авиация и боевые катера.

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