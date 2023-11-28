Продукция Кыргызстана представлена на выставке «Халал Экспо-2023» в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле с 23 по 26 ноября прошли выставка «Халал Экспо-2023», а также «9-й Всемирный саммит халал», сообщает пресс-служба минэкономики и коммерции Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, мероприятие проводится в сотрудничестве с Организацией исламского сотрудничества (ОIС), Институтом стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC), Центром развития исламской торговли (ICDT), под эгидой президента Турции и в сотрудничестве с турецкой компанией Discover Events.

В данном мероприятии в онлайн формате принял участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, отметивший и в своем обращении о важности развития и всесторонней поддержки халал индустрии.

Выставка представляет собой крупнейшую площадку международной торговли продуктов питания, что позволяет для представителей халяльного сектора возможность в продвижении своих услуг и продуктов, а также увеличения торговли и инвестиции в этом секторе.

Сообщается, что в рамках мероприятия представителями ГУ «Центра по развития халал-индустрии» при минэкономики Кыргызстана проведены встречи с партнерами и участниками выставки других стран для укрепления деловых отношений в сфере развития халал (адал)-индустрии.

В данном мероприятии от кыргызской стороны были представлены продукции отечественных производителей ОсОО «Салих ЛТД», ЗАО «Шоро», ОсОО «Яшар Групп», ОсОО «Адал Азык» (Тойбосс), ОсОО «Дары Тянь-Шаня» и др.