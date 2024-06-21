По итогам кыргызско-германского бизнес-форума подписан ряд документов

БИШКЕК/ Trend/ - По итогам кыргызско-германского бизнес-форума "День экономики Кыргызстана в городе Франкфурт-на-Майне" был подписан ряд документов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, были подписаны следующие соглашения:

- Меморандум о взаимопонимании между Фондом зеленой энергетики при Кабинете министров Кыргызстана и Немецко-французской банковской группой "ODDO BHF" ;

- Контракт на поставку сельскохозяйственной техники для целей лизинга между ОАО "Айыл Банк", ОсОО "МТС Стандарт Агросервис" и компанией "Amazonen-Werke";

- Контракт на поставку сельскохозяйственной техники для целей лизинга между ОАО "Айыл Банк", ОсОО "МТС Стандарт Агросервис" и компанией "Grimme Landmaschinenfabrik".

Выступая на форуме, первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев отметил, что за 32 года взаимного сотрудничества германские партнеры реализовали в стране ряд социально значимых проектов. Он особо отметил открытие Противотуберкулезной клиники и Перинатального центра в Бишкеке, построенных и оборудованных по самым современным стандартам.

"Совместный товарооборот за последние четыре года, с 2019 по 2023, демонстрирует увеличение в 5,5 раза, в том числе импорт – почти в 6 раз. Также в Кыргызстане осуществляют деятельность более 180 совместных кыргызско-немецких предприятий", — подчеркнул он.

Касымалиев отметил, что предпринятые фискальные реформы позволили создать в Кыргызстане наиболее либеральный налоговый режим в Центральной Азии.

"Германские компании и предприниматели смогут использовать все имеющиеся в Кыргызстане возможности и активно инвестировать в совместные предприятия", — добавил Адылбек Касымалиев.

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