Председатель Кабмина Кыргызстана посетит с визитом Китай

БИШКЕК /Trend/ - Председатель Кабинета министров и руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров посетит с рабочим визитом город Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

Отмечается, что в рамках визита, который состоится с 25 по 27 июня 2024 года, Жапаров примет участие в 8-й международной выставке «Китай-Евразия ЭКСПО: Новые возможности на Шелковом пути и Новая жизненная сила для Евразии».

Также планируются двусторонние встречи, на которых будут обсуждены ход реализации проектов, сотрудничество в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах и в сфере безопасности.

Кроме того, ожидаются встречи председателя Кабмина с руководителями крупных корпораций и компаний. В ходе мероприятий и встреч планируется подписание ряда документов.

Ожидается, что в выставке примут участие более 1 900 предприятий и учреждений из 50 стран и регионов, а также из 30 провинций, автономных районов и городов Китая.