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Планируется запустить прямые рейсы между Кыргызстаном и Индией

Кыргызстан Материалы 29 ноября 2024 15:32 (UTC +04:00)
Планируется запустить прямые рейсы между Кыргызстаном и Индией
Фото: ОАО «Международный аэропорт «Манас»

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - Прямые рейсы между Индией и Кыргызстаном по маршруту Дели-Бишкек-Дели планируется запустить 15 февраля 2025 года.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Запуск прямого рейса из Бишкека в Индию направлен на улучшение воздушных связей, развитие туризма и бизнес-сотрудничества между двумя странами. Ожидается, что новые рейсы существенно повысят транспортную доступность и укрепят экономические отношения.

Как отметили в ОАО, открытие рейса также поспособствует укреплению культурных, образовательных и экономических связей между Кыргызстаном и Индией.

Напомним, что в сентябре 2024 года был открыт международный чартерный рейс из кыргызского международного аэропорта Ош в Нью-Дели.

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