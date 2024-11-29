Планируется запустить прямые рейсы между Кыргызстаном и Индией

БИШКЕК /Trend/ - Прямые рейсы между Индией и Кыргызстаном по маршруту Дели-Бишкек-Дели планируется запустить 15 февраля 2025 года.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Запуск прямого рейса из Бишкека в Индию направлен на улучшение воздушных связей, развитие туризма и бизнес-сотрудничества между двумя странами. Ожидается, что новые рейсы существенно повысят транспортную доступность и укрепят экономические отношения.

Как отметили в ОАО, открытие рейса также поспособствует укреплению культурных, образовательных и экономических связей между Кыргызстаном и Индией.

Напомним, что в сентябре 2024 года был открыт международный чартерный рейс из кыргызского международного аэропорта Ош в Нью-Дели.