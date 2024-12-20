БИШКЕК/Trend/ - В Кыргызстане планируют увеличить долю машиностроения в структуре ВВП.

Как передает в пятницу Trend, об этом на III Народном курултае в Бишкеке сообщил председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

"В стране уже открыто более 100 предприятий, включая 4 крупных завода. Цель - увеличить долю машиностроения в структуре ВВП с нынешних 16 процентов до 25 процентов в ближайшей перспективе", - сказал Касымалиев.

Глава Кабмина подчеркнул, что строительство железных дорог (Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече и Китай-Кыргызстан-Узбекистан) создаст новые экономические центры, логистические хабы и превратит Кыргызстан в сухопутный порт. Это приведет к росту средней заработной платы в этих регионах (Кочкор, Казарман, Жалал-Абад, Ак-Талаа, Ат-Башы) на 20 процентов и более.

Также он отметил, что Кыргызстан позиционируется как ключевой надежный партнер в Центральной Азии в области гидроэнергетики. По его словам, планируется развивать потенциал солнечной, ветровой и гидроэнергетики, при этом будет устранена государственная монополия и созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций.

Также Касымалиев подчеркнул, что совместное строительство железной дороги с Узбекистаном и сотрудничество по строительству Камбаратинской ГЭС-1 с Казахстаном и Узбекистаном способствует укреплению регионального сотрудничества и созданию благоприятных условий для дальнейшего развития.