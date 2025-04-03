ЕБРР может оказать поддержку проекту в Кыргызстане для выхода на Средний коридор

БИШЕК /Trend/ - Ожидается, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддержит реконструкцию автомобильной дороги Кара-Балта – Чалдыбар в Кыргызстане, что позволит обеспечить выход на Транскаспийский международный маршрут (ТМТМ), или Средний коридор.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Администрацию Президента Кыргызстана, об этом было сказано на встрече президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо с Президентом Садыром Жапаровым в Самарканде.

Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что ЕБРР остается одним из крупнейших инвесторов в Кыргызстане. Она отметила, что с начала сотрудничества общий объем инвестиций в республику достиг порядка 1 миллиарда долларов США.

По ее словам, в прошлом году средства, вложенные в реальный сектор экономики страны, составили 52 млн долларов США.

Отметим, что в настоящее время Кыргызстан работает над привлечением инвестиций для реконструкции дороги от Кара-Балты до Чалдовара, которая обеспечивает выход в Казахстан. Министерство транспорта Кыргызстана рассчитывает начать реализацию проекта в первом квартале 2026 года.

Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, проходящий через несколько стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и достигает Европы. Средний коридор представляет собой сухопутный маршрут в обход более длинных морских путей, соединяющий восточные части Азии, включая Китай, с Европой.