В Душанбе издана книга о нематериальном культурном наследии Таджикистана

6 января 2018 09:45 (UTC+04:00)

«Нематериальное культурное наследие Таджикистана» — под таким названием опубликована новая книга, являющаяся очередным достижением по защите, развитию и представлению нематериального культурного наследия таджиков.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре Министерства культуры Республики Таджикистан, книга была подготовлена и издана в сотрудничестве с Центром нематериального культурного наследия стран Азии и Тихого океана(ICHCAP). Предисловие книги составлено Министром культуры РТ, Председателем национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Таджикистане Шамсиддином Орумбекзода и Председателем ICHCAP Квон Ху.

Книга вобрала в себя результаты многолетних исследований ученых Научно –исследовательского института (НИИ) культуры и информации и ряда исследователей учреждений культуры страны.

Составителем книги «Нематериальное культурное наследие Таджикистана» является известный таджикский социолог Дилшод Рахимов, редактором – директор НИИ культуры и информации, кандидат педагогических наук Шариф Комилзода. Весомый вклад в ее составление внесли и другие учёные страны, а также известный фотограф Заур Дахте.

Книга издана тиражом 700 экземпляров на таджикском и 500 экземпляров на английском языках.

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