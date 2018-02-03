Таджикистан и Саудовская Аравия намерены усилить сотрудничество между правоохранительными органами двух стран

Представители Таджикистана и Саудовская Аравии обсудили вопросы сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, сообщает ТаджикТА в субботу.

«Посол Республики Таджикистан в Саудовской Аравии Заробиддин Косими встретился с генеральным прокурором королевства Саудом бен Абдулла ал-Му‘джибом.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между правоохранительными структурами двух стран», - сообщает департамент информации министерства иностранных дел РТ.

В частности, обсуждены вопросы взаимодействия, особенно с организованной, трансграничной преступностью, терроризмом и экстремизмом.

Собеседники рассмотрели возможности согласования соответствующих договорно-правовых актов. Обе стороны подтвердили заинтересованность в укреплении и развитии тесного взаимодействия силовых органов в сфере безопасности

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.