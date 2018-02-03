Таджикистан и Саудовская Аравия намерены усилить сотрудничество между правоохранительными органами двух стран

3 февраля 2018 09:48 (UTC+04:00)

Представители Таджикистана и Саудовская Аравии обсудили вопросы сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, сообщает ТаджикТА в субботу.

«Посол Республики Таджикистан в Саудовской Аравии Заробиддин Косими встретился с генеральным прокурором королевства Саудом бен Абдулла ал-Му‘джибом.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между правоохранительными структурами двух стран», - сообщает департамент информации министерства иностранных дел РТ.

В частности, обсуждены вопросы взаимодействия, особенно с организованной, трансграничной преступностью, терроризмом и экстремизмом.

Собеседники рассмотрели возможности согласования соответствующих договорно-правовых актов. Обе стороны подтвердили заинтересованность в укреплении и развитии тесного взаимодействия силовых органов в сфере безопасности

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВС Ирака начали кампанию по зачистке от ИГ на границе с Саудовской Аравией
Арабские страны 11:00
В Кыргызстане пройдет кыргызско-таджикский бизнес-форум
Кыргызстан 2 февраля 16:35
Кыргызстан и Таджикистан намерены увеличить товарооборот
Кыргызстан 2 февраля 09:19
Президент Кыргызстана отправился с официальным визитом в Таджикистан
Кыргызстан 1 февраля 11:10
Узбекистан и Таджикистан провели встречи по делимитации госграницы
Центральная Азия 1 февраля 10:53
Китайская компания планирует добыть в Таджикистане более 200 кг золота
Таджикистан 1 февраля 09:26
Источник сообщил о погибших в Йемене при авиаударе арабской коалиции
Арабские страны 31 января 20:44
Узбекистан и Таджикистан рассматривают возможность восстановления поставок газа
Энергетика 31 января 15:24
Азербайджан и Таджикистан могут восстановить авиарейс Душанбе-Баку
Туризм 31 января 15:21
Кыргызстан и Таджикистан активируют двусторонние торгово-экономические отношения
Кыргызстан 31 января 11:56
Таджикистан и Япония подписали контракт по улучшению энергоснабжения Душанбе
Таджикистан 31 января 09:02
Антикоррупционные расследования в Саудовской Аравии вернули в бюджет $107 млрд
Арабские страны 30 января 19:19
ЕАБР может оказать помощь в кредитовании частного сектора Таджикистана
Таджикистан 30 января 15:19
Узбекистан начал поставлять воду в Таджикистан
Узбекистан 30 января 11:40
Таджикистан надеется на привлечение японских инвестиций
Таджикистан 30 января 11:38
В Саудовской Аравии отпустили всех задержанных по делу о коррупции
Арабские страны 30 января 11:25
В Таджикистане запретили импортировать нехаляльную мясную продукцию
Таджикистан 29 января 09:50
Кыргызстан принял участие в заседании «Центральная Азия + Япония»
Кыргызстан 29 января 09:24