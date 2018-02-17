Таджикистан и Узбекистан обсудили вопросы по делимитации и демаркации границы

Представители Таджикистаан и Узбекистана в очередной раз обсудили вопросы делимитации и демаркации таджикско-узбекской государственной границы, сообщает ТаджикТА в пятницу.

«С 7 по 16 февраля в городе Джизак Узбекистана состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации таджикско-узбекской государственной границы.

В ходе переговоров, состоявшихся в преддверии таджикско-узбекской встречи на высшем уровне, стороны продолжили определение прохождения линии Государственной границы на ее оставшихся участках», - сообщает департамент информации министерства иностранных дел Таджикистана.

По итогам переговоров подписан протокол.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет 1332,9 километра. Как ожидается, вопросы определения оставшихся участков таджикско-узбекской государственной границы станет одной из основных тем переговоров в ходе предстоящего государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

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