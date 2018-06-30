Президент Таджикистана призвал не наказывать добровольно вернувшихся из зоны боевых действий лиц

30 июня 2018 11:45 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с активом Согдийской области заявил о необходимости широкого использования пунктов законодательства, которые освобождают от уголовной ответственности лиц, которые добровольно отказались от участия в боевых действиях на территории других государств и вернулись на родину, сообщает Синьхуа.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в своем выступлении президент назвал важным проведение разъяснительных работ, особенно в молодежной среде, чтобы не допускать вовлечение молодых людей в различные террористические и экстремистские организации.

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