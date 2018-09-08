В Таджикистане запустили отсчет до запуска первого агрегата Рогунской ГЭС

8 сентября 2018 16:10 (UTC+04:00)

В Таджикистане запустили табло с обратным отсчетом до запуска первого гидроагрегата Рогунской ГЭС, передает таджикское информагентство "Авеста" со ссылкой на сайт акционерного общества гидроэлектростанции.

Таким образом, уже по истечении 69 дней гидроагрегат введут в эксплуатацию.

Ранее руководство итальянской компании Salini Impregilo, которая сейчас занимается достройкой Рогуна, обещало запустить первый агрегат станции 16 ноября этого года.

В целом на Рогунской ГЭС установят шесть гидроагрегатов с проектной мощностью 600 мегаватт, а суммарная мощность станции составит 3600 МВт, что сделает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.

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