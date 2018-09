БАКУ /Trend/ - В городе Душанбе в честь празднования 27-й годовщины Государственной независимости впервые в Таджикистане было продемонстрировано водно-спортивное зрелище «Флайборд».

Для презентации водно-спортивного зрелища «Флайборд» в Душанбе были приглашены опытные спортсмены международного уровня из Российской Федерации.

