Таджикистан договаривается с МВФ о новой программе поддержки

Международный валютный фонд может запустить новую программу поддержки Таджикистана, сообщает Sputnik Таджикистан.

Для обсуждения возобновления программ льготного кредитования в республику в середине сентября прибыла делегация организации во главе с главой миссии по РТ Паджамой Ханделвал.

Напомним, что в июле представители МВФ посетили Узбекистан, они провели двусторонние консультации в правительстве и Центральном банке. Сегодня эксперты фонда занимаются подготовкой "дорожной карты", которая позволит усовершенствовать налоговое администрирование в РУ.

Также специалисты предлагают создать бюро для работы с крупными налогоплательщиками, использовать в работе современные информационно-коммуникационные технологии и заняться подготовкой профессиональных специалистов в профильных сферах.

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