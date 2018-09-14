Таджикистан договаривается с МВФ о новой программе поддержки

14 сентября 2018 14:13 (UTC+04:00)

Международный валютный фонд может запустить новую программу поддержки Таджикистана, сообщает Sputnik Таджикистан.

Для обсуждения возобновления программ льготного кредитования в республику в середине сентября прибыла делегация организации во главе с главой миссии по РТ Паджамой Ханделвал.

Напомним, что в июле представители МВФ посетили Узбекистан, они провели двусторонние консультации в правительстве и Центральном банке. Сегодня эксперты фонда занимаются подготовкой "дорожной карты", которая позволит усовершенствовать налоговое администрирование в РУ.

Также специалисты предлагают создать бюро для работы с крупными налогоплательщиками, использовать в работе современные информационно-коммуникационные технологии и заняться подготовкой профессиональных специалистов в профильных сферах.

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