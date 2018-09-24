В Душанбе соберутся главы внешнеполитических ведомств стран СНГ

Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых государств пройдет в городе Душанбе, передает таджикское информагентство "Авеста" со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ.
«27 сентября в городе Душанбе состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ», – говорится в сообщении.
Главы внешнеполитических ведомств государств Содружества обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества.
Министры рассмотрят широкий круг вопросов, касающихся дальнейшего развития и углубления сотрудничества по ключевым направлениям деятельности СНГ.
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