В Таджикистане ожидается визит Александра Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября отправится в Таджикистан, чтобы принять участие в заседании совета глав государств СНГ. Об этом в среду сообщает centralasia.news со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

Он намерен укрепить отношения Минска и Душанбе, а также встретиться с другими зарубежными лидерами в рамках мероприятия.

Александр Лукашенко проведет переговоры с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном о соблюдении ранее заключенных договоренностей и развитии сотрудничества. Глава республики Беларусь также примет участие в обсуждении дальнейшей работы Содружества независимых государств.

В то же время в Душанбе будет проходить множество таджикско-белорусских мероприятий.

Отметим, что в последние годы Таджикистан все чаще становится площадкой для масштабных международных политических мероприятий. Представители республики возглавляют влиятельные международные организации. Так произошло и во время Генассамблеи ООН 24 сентября, когда страна-участница СНГ возглавила Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Кандидатуру исполнительного директора объединения Хабиболло Мирзоева все участники приняли единодушно.

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