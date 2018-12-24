В Таджикистане безработица увеличилась почти на 15%

24 декабря 2018 11:50 (UTC+04:00)

В Таджикистане число безработных на начало ноября текущего года составило 51,5 тысячи человек, передает Trend со ссылкой на Спутник Таджикистан.

"В октябре 2018 года по вопросам трудоустройства в службы занятности обратилось 5,9 тысячи человек (на 13,2% больше показателей аналогичного периода прошлого года), трудоустроено незанятого населения 3,7 тысячи человек", - сообщает Агентство по статистике республики.

Число вакансий на предприятиях, заявленных в службах занятности, на начало ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6,7%, и составило 9,2 тысячи мест. По рабочим профессиям количество мест увеличилось на 2,4%, и составило 3,9 тысячи мест.

Число официально зарегистрированных безработных в агентствах труда Минтруда, миграции и занятности населения РТ на начало ноября составило 51,5 тысячи человек и выросло на 0,8%, чем показатели аналогичного периода прошлого года.

Из числа зарегистрированных безработных женщины составили 49,2% (28,8 тысячи человек). Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 2,2% экономически активного населения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан начал поставки табачной продукции в Таджикистан и Грузию
Бизнес 09:47
В Душанбе обсуждены вопросы развития таджикско-китайского экономического сотрудничества
Таджикистан 22 декабря 16:04
Генассамблея ООН приняла проект «водной» резолюции, представленной Таджикистаном
Таджикистан 22 декабря 09:24
В Таджикистане произведено 206 тыс. тонн мяса
Таджикистан 21 декабря 16:58
Таджикистан поделился с соседями 40% своего цемента
Таджикистан 21 декабря 11:42
Таджикистан получит €9,36 млн для поддержки человеческого развития
Таджикистан 20 декабря 12:14
Лента новостей
ВВС Турции провели операцию на севере Ирака
Турция 12:55
Стали известны дата и место открытия торгпредства Азербайджана в Эмиратах (Эксклюзив)
Бизнес 12:49
Реформы Президента Ильхама Алиева в таможенной сфере служат упрощению торговых процессов - глава Госкомтаможни
Бизнес 12:45
Оператор связи Баку сформировал новый отдел по беспроводным технологиям
ИКТ 12:43
Военное сотрудничество между Россией и Азербайджаном развивается активно - посол
Политика 12:36
ОБСЕ консультирует Туркменистан по вопросу обеспечения безопасности портов на Каспии
Туркменистан 12:34
Почти половина акций "Узбекуголь" будет передано в доверительное управление российской компании
Бизнес 12:21
В одном из древнейших христианских городов Сирии зажгли рождественскую елку
Арабские страны 12:10
Китай потребовал разъяснений по поводу закупок подслушивающих устройств посольствами США
Китай 12:07