В Таджикистане безработица увеличилась почти на 15%

В Таджикистане число безработных на начало ноября текущего года составило 51,5 тысячи человек, передает Trend со ссылкой на Спутник Таджикистан.

"В октябре 2018 года по вопросам трудоустройства в службы занятности обратилось 5,9 тысячи человек (на 13,2% больше показателей аналогичного периода прошлого года), трудоустроено незанятого населения 3,7 тысячи человек", - сообщает Агентство по статистике республики.

Число вакансий на предприятиях, заявленных в службах занятности, на начало ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6,7%, и составило 9,2 тысячи мест. По рабочим профессиям количество мест увеличилось на 2,4%, и составило 3,9 тысячи мест.

Число официально зарегистрированных безработных в агентствах труда Минтруда, миграции и занятности населения РТ на начало ноября составило 51,5 тысячи человек и выросло на 0,8%, чем показатели аналогичного периода прошлого года.

Из числа зарегистрированных безработных женщины составили 49,2% (28,8 тысячи человек). Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 2,2% экономически активного населения.

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