В Таджикистане импорт готовых пищевых продуктов вырос почти на 7%

27 декабря 2018 11:34 (UTC+04:00)

В Таджикистане импорт готовой пищевой продукции вырос на 6,9 процента с начала года, сообщает "ТаджикТА" со ссылкой на данные Агентства по статистике при Президенте республики, передает Trend со ссылкой на Спутник Таджикистан.

По данным ведомства, в период с января по ноябрь импорт пищевых продуктов измерялся почти 210 миллионами долларов. При этом в прошлом году показатель составил порядка 196 миллионов долларов.

Уточняется, что в основном в Таджикистан импортируется российская, китайская, узбекская и казахстанская продукция. В частности, в республику ввозят кондитерские и консервированные изделия, морепродукты и другое.

В то же время импорт растительной продукции снизился на 8,5% - до 215 миллионов долларов.

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