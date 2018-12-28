В Таджикистане создадут бизнес-инкубатор. Данная структура будет заниматься поддержкой проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки идеи до её коммерциализации, передает Trend со ссылкой на news.tj.

Вопрос создания такого учреждения был обсужден сегодня, 28 декабря, на очередном заседании правительства под председательством президента страны Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба главы государства.

Также на заседании обсуждались вопросы, связанные с Национальной стратегией РТ по снижению риска стихийных бедствий на 2019-2030 годы, порядке предоставления гарантий медицинским и другим работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулёзной помощи. В связи с реализацией этих вопросов были приняты соответствующие решения, - говорится в сообщении.

Кроме того, был рассмотрен План работы правительства на первое полугодие 2019 года, меры по исполнению госбюджета на 2019 год, разработка параметров бюджета на 2020-2022 годы и проект закона «О государственном бюджете РТ на 2021 год».

Члены правительства, после рассмотрения, направили в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан проекты законов Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О государственной службе», «О проекте Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией», «О проекте Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Эмомали Рахмон поручил членам правительства, руководителям министерств, городов и районов страны обеспечить своевременное выполнение указаний, поручений и задач, поставленных в послании президента парламенту и всесторонне подготовиться к достойной встрече 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан.

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