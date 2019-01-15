Стало известно, сколько электроэнергии выработали в Таджикистане в 2018

Свыше 16,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии произвели гидростанции и теплоэлектроцентрали госэнергохолднига "Барки точик" в 2018 году, передает Trend со ссылкой на Спутник Таджикистан.

Отмечается, что в ушедшем году выработка электроэнергии всеми структурами энергетической компании по сравнению с 2017 годом выросла на 860,4 миллиона киловатт-часов, а производство тепла достигло 656,8 тысячи гигакалорий, что на 228,7 тысячи гигакалорий больше.

По итогам года размер дебиторских долгов "Барки точик" составил 363,6 миллиона сомони (38,5 миллиона долларов). В число крупных должников компании вошли - население, задолжавшее энергохолдингу 80,4 миллиона сомони (8,5 миллиона долларов) и Агентство улучшения земли и водоснабжения - 66,2 миллиона сомони (7 миллионов долларов).

К началу января текущего года общий размер долга за потребление электроэнергии составил 2 миллиарда 308,1 миллиона сомони.

При этом вице-премьер, министр Таджикистана Азим Иброхимов считает, что разрешить вопрос с задолженностями возможно в том случае, если техническое состояние энергетической системы в стране будет улучшено.

Напомним, по итогам 2017 года компания находилась в числе крупных должников по налогам. Сумма задолженности предприятия составляла 101 миллион сомони (11,5 миллиона долларов).

Официальный курс на 15 января составляет 9,42 TJS/USD.

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