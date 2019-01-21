Таджикистан и Казахстан намерены увеличить товарооборот до $2 млрд.

Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов провел встречу с послом Таджикистана Назирмадом Ализодой по случаю завершения его дипломатической миссии в Казахстане, передает Trend со ссылкой на информагентство "Авеста".

Глава МИД поблагодарил таджикского дипломата за вклад в развитие казахстанско-таджикских отношений и заслуги в укреплении стратегического партнерства между странами.

Как сообщает пресс-служба МИД Казахстана, было отмечено, что в период работы Н. Ализоды между Астаной и Душанбе был подписан ряд важных документов, в том числе Договор о стратегическом партнерстве.

В тот же день состоялся телефонный разговор Б. Атамкулова с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, в ходе которого были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе в рамках СВМДА.

Особое внимание было уделено реализации достигнутых договоренностей на уровне глав государств Казахстана и Таджикистана Нурсултана Назарбаева и Эмомали Рахмона по активизации торгово-экономического сотрудничества и увеличения двустороннего товарооборота.

Был отмечен поступательный рост товарооборота между двумя странами, наличие предпосылок для его увеличения до $1 млрд. в 2019 году и $2 млрд. в 2020 году согласно установкам глав двух государств.

Глава МИД Таджикистана также высоко отметил работу бывшего посла Казахстана в Душанбе Нурлана Сейтимова, который внес значительный вклад в укрепление двусторонних отношений между странами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.