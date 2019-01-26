Таджикистан импортировал из стран ШОС товары на сумму свыше $2,3 млрд

26 января 2019 09:54 (UTC+04:00)

Объем товарооборота между Таджикистаном и другими странами-членами Шанхайской организации сотрудничества в 2018 году увеличился, кроме Индии и Казахстана, передает Trend со ссылкой на Avesta.

По статистическим данным, объем товарооборота со странами-членами ШОС за указанный период составил более 2,9 миллиарда долларов. Свыше 2 миллиардов 351,5 из этой суммы приходится на импорт товаров из указанных стран.

По данным источника, за этот период товарооборот в плюсе оказался со всеми странами ШОС, кроме Индии и Казахстана.

Сумма товарооборота с Индией за 2018 год составила более 20,4 миллиона долларов при снижении 22,4 процента. Этот показатель с Казахстаном составил свыше 836,5 миллиона долларов.

Основными торговыми партнерами Таджикистана в ШОС являются Россия, Китай и Казахстан. Сумма торговли с этими странами в указанный период составила более 2 миллиардов 510,9 миллиона долларов.

С другой стороны существенный рост товарооборота наблюдается с Узбекистаном и Кыргызстаном – в 2,3 раза и 27,7 процента соответственно.

Импорт товаров из стран ШОС в Таджикистан в разы преобладает над экспортом, кроме Узбекистана. В товарообороте с Узбекистаном экспорт превышает импорт.

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