В Таджикистане произведено около 2 млн. тонн угля

28 января 2019 09:48 (UTC+04:00)

Объем производства угля в Таджикистане по итогам 2018 года составил свыше 1,9 миллиона тонн. По данным министерства промышленности и новых технологий республики, к этому времени добыча угля составила свыше 1 миллиона 907 тысяч тонн, передает Trend со ссылкой на Avesta.

В стране добывается каменный и бурый уголь. Больше всего производится каменный уголь, объемы добычи которого за этот период составил свыше 1,8 миллиона тонн.

По данным источника, добычей и производством угля в стране занимались 12 отечественных и зарубежных компаний.

Порядка 23 процентов от общего объема произведённого угля в стране приходится на предприятие «Фон-Ягноб», 23 процента – на ООО «Талко-Ресурс», 18 процентов приходится на Департамент по добыче угля ООО «Таджикский металлургический комбинат».

По данным министерства промышленности и новых технологий РТ, в настоящее время в республике уголь в качестве топлива используют более 200 предприятий.

Объем добычи угля в Таджикистане повышается с каждым годом. К примеру, в 2014 году в стране было произведено свыше 870 тысяч тонн, в 2015 году этот показатель превысил 1 миллион тонн, в 2016 было добыто 1,4 миллиона тонн угля, а в 2017 более 1,7 миллиона тонн.

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