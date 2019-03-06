Таджикистан и МВФ обсудили новую программу экономических реформ

6 марта 2019 10:18 (UTC+04:00)

Национальный банк Таджикистана и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили накануне в Душанбе новую программу экономических реформ, передает Trend со ссылкой на Avesta.

Как сообщили в пресс-службе НБТ, председатель Нацбанка Джашед Нурмахмадзода выразил надежду на поддержку МВФ в разработке проекта новой программы экономических реформ.

Он отметил, что Национальный банк Таджикистана готов оказать содействие в анализе направлений банковской сферы и предоставлении необходимой информации.

В свою очередь глава миссии МВФ по Таджикистану Падамжа Ханделвал отметила о снижении объемов неактивных кредитов в кредитном портфеле, и в то же время подчеркнула недостаточность работ, проведенных в данном направлении.

Глава миссии МВФ высказалась относительно снижения объема внешнего долга, привлечения иностранных инвестиций, использования современных монетарных рычагов и развития ценных бумаг.

В начале февраля этого года председатель Национального банка страны Джамшед Нурмахмадзода сообщил журналистам, что Таджикистан рассчитывает получить финансовую поддержку МВФ в размере $220 млн.

Тогда он сообщил, что переговоры находятся на финишной стадии, и ожидается, что в марте этого года состоится последний раунд переговоров для возобновления льготного кредитования в рамках подписания новой трехлетней программы.

«Выдвинутые Фондом предварительные условия для получения льготного кредита в рамках новой программы выполнены. Их (условий) было более 17. У них есть условия для запуска новой программы поддержки Таджикистана, которые обсуждаются, и проходит процесс их согласования», – отметил тогда Нурмахмадзода.

При этом глава Нацбанка не назвал, какие именно условия выдвинуты Международным валютным фондом.

Он также сообщил, что 4-17 марта запланирован визит миссии МВФ, в ходе которого ожидается решение вопроса с подписанием новой трёхлетней программы. «Мы рассчитываем получить $220 млн.», – подчеркнул он.

Напомним, что первоначально республика в рамках новой программы намеревалась привлечь у МВФ льготный кредит в размере $500 млн. Позже говорилось о $300 млн.

Ранее сообщалось, что новую программу планируется направить на поддержку экономической стратегии страны, достижение макроэкономической и финансовой стабильности и устойчивости наряду с ростом экономики и сокращения бедности, а также на поддержание платежного баланса и устойчивости международных резервов страны.

Срок действия предыдущей трехлетней программы, в рамках которой МВФ предоставил Таджикистану льготный кредит в размере свыше $160 млн., завершился в июле 2012 года.

Переговоры официальной делегации Таджикистана с МВФ по поводу разработки новой программы в рамках вышеуказанного механизма начались в октябре 2015 года.

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